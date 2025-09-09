  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Septiembre Del 2025
Policiaca

Hombre resulta herido por impacto de proyectiles en Ciudad Obregón

La tranquilidad en Ciudad Obregón se ve interrumpida por agresión armada en la colonia Valle Verde

Sep. 09, 2025
La racha de calma en el tema de agresiones armadas que se venía presentando en el municipio fue interrumpida la noche de este martes, cuando un hombre resultó lesionado por el impacto de proyectiles de arma de fuego mientras se encontraba al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Obsidiana a escasos metros de su cruce con Zafiro, perteneciente a la colonia Valle Verde, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 21:00 horas, la víctima fue sorprendida por un grupo de sujetos armados quienes lo interceptaron en el sitio, accionando sus armas y posteriormente huir del lugar

imagen-cuerpo

Aun cuando se desconoce el grado de gravedad de la víctima, se sabe que es un hombre de 41 años de edad, quien presuntamente responde al nombre de Luis Miguel, alias "El Gremy"; así como que fue trasladado por atención médica a un hospital de la localidad a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
