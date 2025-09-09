  • 24° C
Policiaca

En Nogales, lo acusan de golpear a su pareja y a su madre

Carlos Andres "N" fue puesto en prisión preventiva, tras la agresión en contra de Prisclilla Janeth y María del Socorro

Sep. 09, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Andrés "N", de 42 años, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su pareja sentimental y de su madre, en hechos registrados en Nogales.

En audiencia inicial, el juez calificó de legal la captura, escuchó la formulación de imputación y resolvió la vinculación a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Las investigaciones con perspectiva de género determinaron que el 4 de septiembre de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Milenio, el imputado ejerció violencia física, verbal y psicoemocional contra su pareja Priscilla Janeth "N" y su madre María del Socorro "N".

Los datos de prueba señalan que golpeó a su pareja en el rostro, mientras que a su madre; de edad avanzada, la sujetó con fuerza de los brazos, provocándole lesiones; además, profirió amenazas e insultos hacia ambas, manteniéndolas en el interior del domicilio.

