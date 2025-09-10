  • 24° C
Policiaca

En Ciudad Obregón, se registra choque en Villa Bonita; conductora intenta darse a la fuga

El percance solamente dejó daños materiales, agentes de Tránsito se encargaron de tomar nota

Sep. 10, 2025
La mañana de este miércoles, ocurrió un accidente de tránsito en el fraccionamiento Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón, donde la presunta responsable intentó escapar.

Los hechos ocurrieron poco después de las 8 de la mañana, cuando una vagoneta Jeep Cherokee de color negro y modelo atrasado circulaba por la calle Carlos Conant, cuando la conductora viró para tomar el bulevar Villa Bonita hacia el oriente.

A causa de lo anterior, le cortó circulación a un Toyota Camry de color gris que se desplazaba sobre el bulevar con preferencia de paso.

Después del impacto, la conductora de la Cherokee tomó el bulevar rumbo a la carretera Internacional, donde el otro vehículo le cerró el paso, mientras su conductor llamaba al 911, movilizando a elementos del Departamento de Tránsito Municipal, quienes tomaron nota de los hechos.

Sobre el saldo del incidente, se informó que únicamente fueron daños materiales por aproximadamente 5 mil pesos.

Roke Arballo
