Lo condenan a 66 años de cárcel por desaparición y robo en Vícam

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo un fallo condenatorio en contra de Nery "N", de 20 años de edad, señalado como responsable de los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y robo agravado cometido por dos o más personas respecto de un vehículo de propulsión mecánica, por lo que el juez impuso al sentenciado una penalidad global de 66 años de prisión.

Los hechos ocurrieron el sábado 8 de julio de 2023, en un domicilio ubicado a un costado de la carretera federal 15 Guaymas-Obregón, entre las calles Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, en la población de Vícam, municipio de Guaymas.

En dicho domicilio, los activos privaron de su libertad a Juan Francisco "N" y Carlos Omar "N", quienes fueron golpeados y retenidos con la finalidad de ocultar su paradero; además, los imputados se apoderaron de un vehículo tipo pick up, marca Nissan, línea Frontier NP 300, modelo 2018, color gris oscuro, propiedad de una empresa.

Posteriormente, fue privado de la vida Carlos Omar, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo 16 de julio de 2023, a las orillas del cerro Tosalcahui, a cuarenta metros de las vías del tren, a la altura del kilómetro 38+200 de la carretera internacional número 15, en la localidad de Vícam.

El dictamen pericial determinó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico causado por lesiones producidas por el paso de proyectil de arma de fuego, todo lo anterior integrado en la carpeta de investigación consolidó el caudal probatorio que el Ministerio Público expuso ante el juez, acreditando plenamente la responsabilidad del señalado y obteniendo así la pena mencionada de 66 años de prisión.