Policiaca

“Cae” sujeto acusado de múltiples robos a casa habitación en Ciudad Obregón

Ramón Antonio “N” fue detenido con droga durante un operativo en la colonia Constitución

Sep. 10, 2025
Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina lograron la detención de un sujeto presuntamente involucrado en diversos robos a casa habitación, a quien además le aseguraron varias porciones de droga.

El hecho ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Guillermo Prieto, entre Donato Guerra y Michoacán, en la colonia Constitución, al sur de Ciudad Obregón.

En ese lugar, los oficiales detuvieron a Ramón Antonio "N", de 38 años de edad, a quien se le aseguraron siete envoltorios de plástico transparente, que contenían una sustancia color blanco con características similares a la metanfetamina o crystal.

Por tal motivo, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) para las investigaciones correspondientes por la probable comisión de delitos contra la salud, además se investigará su probable participación en una serie de robos a vivienda.

Roke Arballo
