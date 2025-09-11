  • 24° C
"Caen" dos durante cateo en Ciudad Obregón

Durante la diligencia, autoridades aseguraron armas, municiones y drogas

Sep. 11, 2025
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de cateo en Ciudad Obregón, donde detuvieron a dos personas.

La diligencia fue realizada con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Además de los dos hombres detenidos, en el lugar se decomisó una pistola y un rifle AR-15, dos cargadores, 31 cartuchos útiles, dosis de crystal y mariguana; y siete teléfonos celulares.

Todo el material asegurado, así como los dos sujetos, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

