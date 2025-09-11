  • 24° C
Policiaca

Investiga fiscalía homicidio de mujer en Hermosillo

La víctima era originaria de Ciudad Obregón; las investigaciones la relacionan con un hombre señalado como generador de violencia, asesinado en 2020

Sep. 11, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició investigaciones en torno a la muerte de Lilian del Carmen “N”, de 44 años de edad, quien fue privada de la libertad el pasado miércoles por fuera de un domicilio en Hermosillo y localizada sin vida en la comisaría San Pedro El Saucito durante la mañana del jueves.

La hipótesis de trabajo que se ha establecido es una venganza por motivos económicos y como primera línea de investigación está el cobro de una deuda derivada de actividades del narcotráfico.

Lo anterior de acuerdo a su círculo inmediato, ya que la víctima fue pareja sentimental de Jahudiel Enrique “N”, generador de violencia que fue privado de la vida en el año 2020 en Ciudad Obregón.

De acuerdo con la investigación, la víctima heredó diversos bienes del fallecido, entre ellos inmuebles y un rancho, por lo que se presume que el derecho sobre las mencionadas propiedades podría figurar entre los motivos para el crimen.

Esto se desprende de la existencia de diversos hijos del finado Jahudiel Enrique “N”, entre los que figura Jahudiel “N”, conocido como “El Junior”, a quien también se identifica como integrante de un grupo delincuencial y generador de violencia.

Lilian del Carmen “N” fue hallada aproximadamente a las 07:20 horas del jueves en la calle Rómulo Córdova Final Sur y calle a la Criba Noriega, antes de llegar al Libramiento Hermosillo, frente a la entrada del predio denominado Cuatro Milpas.

La víctima, vestía shorts de mezclilla color azul, blusa dorada o café, y una chamarra negra. A su costado se localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales son analizados por el área de balística de Servicios Periciales.

