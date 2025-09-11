Acribillan a joven en Las Espigas, al sur de Ciudad Obregón

La tarde del jueves, se activó el código rojo en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado en la colonia Las Espigas.

El violento episodio ocurrió poco después de las 13:00 horas, en calle Escuinapa y Suchil, sitio al que se trasladaron policías; y posteriormente paramédicos de Cruz Roja, quienes revisaron a la víctima y determinaron que ya había dejado de existir.

Quien se convirtió en la octava víctima de homicidio en Cajeme durante el mes de septiembre, fue identificado como Daniel Gerardo R. C. de 19 años de edad.

Testigos indicaron que sujetos no identificados le dispararon en repetidas ocasiones, para después emprender la huida. Además de acribillar al joven, los proyectiles hicieron blanco en una vivienda del sector, ocasionándole daños en la fachada.

Mientras la zona estaba bajo resguardo policiaco, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía realizó una exhaustiva búsqueda de evidencias, y posteriormente trasladó el cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.