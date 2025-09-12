  • 24° C
Policiaca

Helicóptero que sobrevuela Cajeme es operado por Seguridad Pública del Estado

El jefe de la Policía Municipal indicó que gracias al despliegue aéreo han conseguido ubicaciones relevantes durante operativos

Sep. 12, 2025
Elementos de la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) de Sonora, son quienes tripulan el helicóptero que durante las últimas semanas ha sobrevolado diversos puntos de Ciudad Obregón, sobre todo colonias ubicadas en la zona sur.

Claudio Cruz Hernández, jefe de la Policía Municipal, informó que se trata de una estrategia operativa por parte del gobierno del estado.

“Es en lo que nos han apoyado en cuestiones de seguridad, con el empleo de un helicóptero, somos afortunados de contar con ello”, mencionó.

Cruz Hernández agregó que se trata de una estrategia nueva en el municipio, la cual, ya ha dado resultados.

“Tenemos poco tiempo implementándolo, sin embargo, nos ha dado al menos ya ubicaciones en tiempo real cuando estamos en operativo”, indicó.

Por último, el secretario de Seguridad Pública dijo que aún desconoce si será una estrategia permanente, pero afirmó que será aprovechada al máximo.

Roke Arballo
