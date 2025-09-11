  • 24° C
Policiaca

Detienen a tres por tráfico de heroína en Huatabampo

La droga estaba oculta en el tanque de gasolina del auto en el que viajaban dos mujeres y un hombre

Sep. 11, 2025
En una acción encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron detenidas dos mujeres y un hombre que transportaban alrededor de 30 kilos de heroína.

En un puesto de inspección en el kilómetro 93+100 de la carretera internacional México 15, en el municipio de Huatabampo, los agentes de seguridad detectaron una camioneta a la cual le efectuaron una revisión, donde hallaron un compartimento oculto dentro del tanque de gasolina, que tenía 12 paquetes de plástico transparentes sellados al alto vacío, que contenían en su interior una sustancia con las características de la heroína.

Por lo anterior, las personas fueron detenidas, les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Roke Arballo
