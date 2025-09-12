Encarcelan a dos por agredir a policías en Guaymas y Quiriego

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas señaladas como probables responsables de delitos contra servidores públicos.

El primer caso ocurrió el 6 de septiembre, aproximadamente a las 12:50 horas, en el arco de entrada al poblado de Batacosa, ubicado sobre la calle principal del municipio de Quiriego. durante un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

A Marcos “N” de 25 años, se le encontraron 30 envoltorios confeccionados en plástico de color amarillo, conteniendo una sustancia granulada de color blanco, identificada mediante dictamen químico como metanfetamina o crystal, con un peso neto de 2.961 gramos.

Durante su detención, el imputado agredió físicamente al agente José Carlos “N”, quien resultó con lesiones que tardan más de quince días en sanar, pero sin poner en peligro su vida.

El segundo caso tuvo lugar el 5 de septiembre, aproximadamente a las 10:55 horas, en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Aconchi, de la colonia Centinela, en Guaymas. De acuerdo con las investigaciones, Ramón “N”, de 40 años, lesionó en la frente al policía estatal Irving Arnulfo “N” utilizando unas esposas, mientras este último atendía un reporte en dicho lugar.