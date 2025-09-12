Despliegan operativo en la Valle Verde de Ciudad Obregón por reporte de balacera

La tarde de este viernes, elementos de las distintas corporaciones policiacas se movilizaron hasta la colonia Valle Verde, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego.

Fue a las 12:40 horas, cuando los hechos se reportaron al 911, por lo que policías y personal militar acudieron hasta la calle Ágata entre Topacio y Turquesa, donde inicialmente se informó que se habían suscitado los hechos.

Los agentes "peinaron" la zona, sin embargo, no hallaron víctimas ni indicios balísticos, por lo que expandieron la búsqueda a otras calles de la citada colonia, ubicada al sur de Ciudad Obregón. Después de aproximadamente 30 minutos, los agentes se retiraron del lugar.