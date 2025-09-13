Vehículo impacta vivienda al norte de Ciudad Obregón

Un sedán color guinda modelo reciente terminó encima de la banqueta y estrellado contra una reja de una casa. De acuerdo con testigos, la unidad fue golpeada por alcance por otro vehículo, que tras el impacto su conductor se dio a la fuga.

VEHÍCULO SE IMPACTA CON VIVIENDA AL NORTE DE LA CIUDAD

La colisión se registró la mañana de este sábado por la calle Nuevo León entre Hidalgo y Allende al norte de ciudad Obregón.

Las unidades se desplazaban de norte a sur por dicha vialidad que es de un solo sentido. El accidente fue notificado a las autoridades a través del número de emergencia 911.

Al llegar el reporte, al lugar se desplazaron agentes de tránsito de la policía municipal de Cajeme, quienes tomaron nota del incidente con miras a dar con el presunto responsable para que se haga cargo de los daños que generó.

Se dio a conocer que el accidente no causó heridos, solo daños materiales.

La Secretaria de Seguridad Pública Municipal, establece que más del 90 por ciento de los accidentes viales que suceden en Cajeme son derivados del factor humano, siendo las principales causas, pasarse el semáforo en rojo, brincarse un alto y conducir a exceso de velocidad, por lo que exhorta a la población a acatar el reglamento de tránsito para evitar que se presente un percance, porque en algunos casos el escenario puede ser de consecuencias lamentables.