Ataque armado en la colonia Kino deja saldo de un muerto

La violencia continúa presente en el municipio, y es que, durante la jornada de este viernes se activó un nuevo código rojo en la colonia Eusebio Kino, cuando un grupo armado privó de la vida a una persona que se encontraba afuera de un domicilio.

Fue alrededor de las 16:50 horas, cuando vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades de una agresión armada que se registró sobre la calle Misión del Saric en el tramo comprendido entre el Misión El Bamochi y Misión El Cucurpe, lo que derivó en una intensa movilización policial.

Al arribar al lugar, las autoridades constataron que efectivamente había una víctima, por lo cual se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja quienes a su llegada solo pudieron corroborar que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo a información en el lugar, el ahora occiso respondía al nombre de Álvaro, apodado "El Mudo", de 29 años de edad; su ejecución, representa la víctima mortal en hechos violentos número nueve del mes de septiembre en el municipio de Cajeme

Al lugar acudieron las autoridades policiacas quienes se encargaron de resguardar el área, así como de las acciones de investigación correspondientes y el envío del cuerpo sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.