Encuentran feto en contenedor de basura en Hermosillo

La mañana del domingo, autoridades se movilizaron hasta la colonia Villa Toscana, en Hermosillo, luego de que se registrara el hallazgo de un feto.

Lo anterior sucedió poco antes de las 11:00 horas, en una plaza comercial ubicada en calle Santa Cecilia y José María Morelos, sitio que fue resguardado por las autoridades, mientras personal de la Fiscalía del Estado realizaba el procesamiento de la escena.

Se dio a conocer que, se trata de un feto de aproximadamente 3 meses de gestación, que estaba envuelto en una toalla de color rojo. Los restos serían sometidos a análisis, para los fines legales correspondientes.