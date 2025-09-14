  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Encuentran feto en contenedor de basura en Hermosillo

El hallazgo se hizo en una plaza comercial de la colonia Villa Toscana

Sep. 14, 2025
Encuentran feto en contenedor de basura en Hermosillo

La mañana del domingo, autoridades se movilizaron hasta la colonia Villa Toscana, en Hermosillo, luego de que se registrara el hallazgo de un feto.

Lo anterior sucedió poco antes de las 11:00 horas, en una plaza comercial ubicada en calle Santa Cecilia y José María Morelos, sitio que fue resguardado por las autoridades, mientras personal de la Fiscalía del Estado realizaba el procesamiento de la escena.

Se dio a conocer que, se trata de un feto de aproximadamente 3 meses de gestación, que estaba envuelto en una toalla de color rojo. Los restos serían sometidos a análisis, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Dan muerte al "Cócorit" en Villa Bonita
Policiaca

Dan muerte al "Cócorit" en Villa Bonita

Septiembre 14, 2025

Se trata del onceavo homicidio registrado en Cajeme durante el mes de septiembre

Lo atacan a balazos en salón de eventos de Ciudad Obregón
Policiaca

Lo atacan a balazos en salón de eventos de Ciudad Obregón

Septiembre 14, 2025

Personal de Cruz Roja auxilió a la víctima y la llevó a un hospital

Asesinan a menor de edad en expendio de Valle Dorado
Policiaca

Asesinan a menor de edad en expendio de Valle Dorado

Septiembre 14, 2025

Durante el ataque armado también resultó lesionada la madre del muchacho