Muere hombre al caer al Canal Bajo

El cuerpo sin vida de un hombre fue rescatado la noche de este domingo luego de que cayera en las aguas del Canal Bajo, a la altura de la calle Caborca, de la colonia Morelos, en el municipio de Cajeme.

El reporte fue recibido en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5i) alrededor de las 21:30 horas. Acudieron al lugar elementos de los tres órdenes de gobierno, así como integrantes del equipo de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón.

Tras los trabajos de rescate, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo sin vida de un hombre de 56 años, identificado como Isaac. Se informó que horas antes se encontraba conviviendo en las cercanías del lugar y por razones aún desconocidas cayó al canal.

Los familiares, al percatarse de su ausencia, lo buscaron y dieron aviso a las autoridades. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) y posteriormente al anfiteatro de la fiscalía para realizar la autopsia correspondiente y determinar científicamente las causas de su muerte.