Policiaca

En Hermosillo, interceptan camión de pasajeros cargado de droga; hay dos detenidos

El costo del narcótico asegurado supera los 20 millones de pesos, según informó el Gabinete de Seguridad de México

Sep. 15, 2025
Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano capturaron a los operadores de un autobús, quienes transportaban 40 kilos de drogas.

La detención sucedió en Hermosillo, sitio en el que los elementos realizaban labores de inteligencia, cuando detectaron la unidad de transporte que procedía de Los Mochis, Sinaloa, con destino a la ciudad de Nogales.

imagen-cuerpo

Al hacer una revisión de rutina, los oficiales hallaron 92 paquetes, que en conjunto tenían 34 kilos de metanfetamina o crystal, dos kilos de fentanilo y cuatro kilos de mariguana.

De acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad de México, el costo estimado de los narcóticos ronda los 24.5 millones de pesos.

Los dos sujetos, así como la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
