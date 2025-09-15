Fiscalía de Sonora investiga presencia de Natanael Cano en fiesta en el penal de Hermosillo

El cantante se encuentra en el centro de la polémica, luego de que se viralizara un video en el que aparentemente habría ofrecido un concierto al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo.

Luego de que se filtrara un video de una supuesta presentación del cantante Natanael Cano en una fiesta al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga el caso.

Como se recordará, recientemente se filtró un clip del intérprete de corridos tumbados dentro de la prisión, en una fiesta de un reo identificado como Francisco Alejandro "N", alias "El Terry", compositor y colaborador cercano de Natanael Cano, quien fue arrestado por presunta violación agravada registrada en un hotel de la colonia Country Club, quien presuntamente drogó y emborrachó a su víctima antes de agredirla.

#Hermosillo| autoridades penitenciarias permiten el ingreso del cantante #NatanaelCano al Cereso 1 donde hubo un festín para algunos de los reclusos. las autoridades han guardado silencio al respecto.

video: @Jorge_moralesB pic.twitter.com/vvxAyGbYn8 — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) September 15, 2025

FISCAL DE SONORA INFORMA SOBRE EL CASO

Al respecto, el titular de la FGJES, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que, a raíz del video viralizado, se inició una averiguación para verificar la autenticidad del material, debido a que supuestamente el cantante está en medio de un convivio rodeado de personas dentro de la cárcel, donde había bebidas alcohólicas y cigarros.

"La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento del caso, está verificando la información y, hasta donde sé, se presentarán las denuncias correspondientes para iniciar la investigación. En su momento podrían aplicarse sanciones derivadas de una posible conducta delictiva, además de las medidas internas y disciplinarias que decida la propia Secretaría", expuso el funcionario.

#AlertaADN



El fiscal de Sonora, Gustavo Salas, informó que se investiga al cantante Natanael Cano, quien presuntamente habría cantando en el Cereso No. 1 de Hermosillo en la fiesta de un reo acusado de violación pic.twitter.com/AzkCqzE9hH — adn40 (@adn40) September 15, 2025

Solo esperan el resultado; en caso de que sea verdad, se emprenderán las acciones legales correspondientes.

"Vamos a corroborar la información publicada en ese medio y, una vez iniciada la carpeta de investigación, procederemos conforme corresponda".

Ni Natanael Cano, ni su equipo ha emitido declaración en torno a lo viralizado en el video, pese a que el cantante está promocionando su más reciente gira por Latinoamérica.