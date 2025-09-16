Muere vecino de Esperanza en aparatoso choque al sur de Ciudad Obregón

José Elpidio D. C. de 44 años de edad, perdió la vida tras participar en un aparatoso accidente de tránsito en la carretera Internacional tramo Fundición - Ciudad Obregón.

El fatídico suceso ocurrió la madrugada del lunes, en el kilómetro 209, cuando el residente de la Comisaría de Esperanza conducía una pick up Chevrolet S-10 de color gris y modelo atrasado.

Al transitar por el carril que conduce de sur a norte, la camioneta fue embestida por un tráiler, y luego fue proyectada contra el muro de contención.

A causa del fuerte impacto, José Elpidio resultó con lesiones severas, que terminaron con su existencia antes de que paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribaran al lugar.

Las investigaciones en el sitio del incidente estuvieron a cargo de elementos de la Guardia Nacional división Caminos, en coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado, quienes llevaron el cuerpo al anfiteatro para la autopsia.