Identifican a cadáver encobijado en una carretera: era boxeador de Nogales

Desde la madrugada del domingo 14 de septiembre, el cadáver de un hombre permanecía en calidad de desconocido; sin embargo, la tarde de este martes 16 fue identificado.

Se trata de Jesús Iván "N", de quien se supo era boxeador originario de Nogales, Sonora; su cadáver estaba envuelto en una cobija, tirado a un costado de la carretera de cuota que conduce al Golfo de Santa Clara.

Fue ubicado aproximadamente a las 10:30 horas, por efectivos del mando único, que atendieron el reporte ciudadano.

Se dijo que era un hombre de entre 35 y 40 años de edad, cuyo cuerpo vestía, de tez morena clara, barba cerrada y cabello negro; además, estaba vestido con un pantalón de mezclilla azul, playera café y no portaba calzado.

Entre las características particulares se encontró que en su mano derecha presentaba cicatrices, así como evidentes señales de violencia.

A través de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Jesús Iván tenía pocos días de haberse mudado a vivir a San Luis Río Colorado.

A raíz de ello, las autoridades desconocen el móvil de su asesinato.

De acuerdo con la información, serán sus familiares radicado en la fronteriza ciudad sonorense quienes acudan a la Fiscalía para la identificación oficial y entrega de los restos, en tanto elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) continúan con las indagatorias, y se espera puedan aportar información para dar con los responsables.