Tirotean vivienda en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

Un domicilio en aparente estado de abandono, fue blanco de un ataque armado durante la medianoche del martes, situación que generó la movilización de fuerzas policiacas y militares.

La balacera fue reportada a las 23:50 horas, en calle Sávila entre Cirio y Chirahui del fraccionamiento Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón.

Luego de revisar el inmueble, los agentes descartaron la presencia de víctimas, sin embargo, fue preciso solicitar que intervinieran peritos de la Fiscalía del Estado, ya que hallaron decenas de casquillos percutidos, los cuales, resultaron ser de calibres 7.62 x39 milímetros y .223, por lo que se estableció que fueron al menos dos armas las implicadas en el ataque.

La evidencia, fue asegurada para su posterior investigación; y aunque se desplegó un fuerte operativo en la zona, no se reportó la detención de los responsables.