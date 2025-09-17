"Caen" implicados en asesinato en centro de rehabilitación de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Moisés Guillermo "N" y Francisco Javier "N", personal del Centro de Rehabilitación CETIH, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Pedro Oliver "N", en Hermosillo.

En continuación de audiencia inicial, el juez resolvió vincular a proceso a los imputados, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada y otorgando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

En la carpeta de investigación se estableció que el pasado 9 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas, los imputados, en compañía de otras personas del Centro de Rehabilitación, arribaron en un vehículo blanco a un domicilio ubicado en la colonia Hacienda del Sur.

Una vez en el interior del inmueble, golpearon a la víctima con un objeto contundente, un bastón, le aplicaron gas lacrimógeno y lo sometieron al suelo.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a bordo de un vehículo hasta las instalaciones de la Cruz Roja, en la colonia San Benito, donde llegó sin signos vitales; la causa de muerte fue por hemorragia interna y politraumatismo, derivado de las lesiones provocadas durante la agresión.

Al tener conocimiento del hecho, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo acudieron al lugar y realizaron la captura en flagrancia de los imputados, quienes pusieron a los sujetos a disposición de esta representación social, asegurando, además, como indicios un bastón negro, gas lacrimógeno y el vehículo blanco, mismos que quedaron integrados a la carpeta de investigación.