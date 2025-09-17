Detienen en Álamos a presunto homicida

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal, capturaron a Federico "N", de 27 años, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado con traición, ventaja y brutal ferocidad, cometido en perjuicio de Eduardo "N", de la misma edad.

El operativo conjunto se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2025, a las 22:30 horas, en la Carretera Estatal No. 13, a la altura del kilómetro 14 del tramo Álamos–Navojoa, en cumplimiento de la orden de aprehensión girada por el juez Oral del Juzgado Penal correspondiente de fecha 9 de septiembre.

Durante la audiencia de formulación de imputación, el Agente del Ministerio Público expuso que los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de este año, entre las 03:00 y 04:00 horas de la madrugada, en la localidad del Zapote, municipio de Álamos.

En dichas circunstancias, el imputado Federico "N" se encontraba junto con la víctima Eduardo "N" en el interior de un vehículo Chevrolet Silverado color blanco, según las investigaciones, Federico se bajó del asiento del piloto, tomó un rifle que estaba recargado en el mismo asiento, apuntó directamente a Eduardo y le disparó en repetidas ocasiones, privándolo de la vida con al menos ocho impactos de bala.

Tras los hechos, se presentaron diversas manifestaciones públicas exigiendo justicia por lo acontecido.

Tras acreditarse la probable responsabilidad de lo sucedido, el juez resolvió vincular a proceso al imputado, otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Además, aceptó la solicitud de la Fiscalía para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, garantizando así la comparecencia del imputado durante el proceso penal.