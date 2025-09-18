  • 24° C
Policiaca

Detienen en puerto Peñasco a sujeto con drogas

El sujeto viajaba en un automóvil que contaba con reporte de robo

Sep. 18, 2025
Detienen en puerto Peñasco a sujeto con drogas

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina detuvo a un hombre, por la probable comisión de delito contra la salud.

Lo anterior sucedió en Puerto Peñasco, cuando los agentes revisaron el automóvil que el individuo tripulaba mismo que resultó tener reporte de robo.

Al interior de la unidad motriz, se encontraron con 47 bolsas que contenían mariguana, además de ocho frascos y 57 cigarros con el mismo enervante.

imagen-cuerpo

También, aseguraron 190 envoltorios con metanfetamina o crystal, 79 envoltorios con cocaína, y dinero en efectivo.

Todo el material, así como el individuo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes

Roke Arballo
