Policiaca

Decomisan tráiler que transportaba huachicol al norte de Sonora

El aseguramiento se hizo en la Garita San Emeterio, ubicada en el municipio de Sonoyta

Sep. 18, 2025
Dos cisternas abastecidas con combustible de dudosa procedencia fueron decomisadas por personal de la Guardia Nacional (GN) al norte de Sonora.

Los hechos sucedieron en la Garita San Emeterio, ubicada en el municipio de Sonoyta, sitio en el que los elementos revisaron un tráiler que remolcaba los dos autotanques, con un total de 60 mil litros de combustible.

Debido a que no pudo acreditar la legal procedencia, el chofer de la unidad de carga fue detenido, y junto con el hidrocarburo, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargaría de determinar su situación legal.

