Detienen a Francisco Alejandro "N" por intento de homicidio en SLRC

Tras ejecución de una orden de aprehensión, se formuló imputación y se vinculó a proceso a Francisco Alejandro "N", de 28 años, por el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja en agravio de un hombre de 43 años, en San Luis Río Colorado (SLRC).

La captura fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el imputado fue llevado ante la autoridad judicial, donde se solicitó y obtuvo la vinculación, como medida cautelar se decretó prisión preventiva.

Las investigaciones arrojaron que, el 31 de agosto de este año, sobre la avenida Carranza entre Primera y carretera del Valle, el imputado abordó a la víctima, la empujó y, de manera sorpresiva, la agredió en la cabeza con un machete.

Gracias a maniobras defensivas del ofendido y la pronta intervención de un testigo, la agresión no alcanzó a consumarse. Las lesiones ocasionadas a la víctima son de carácter corporal que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo inmediato la vida.