Policiaca

Detienen a dos tras ataque a elementos de la AMIC en Nogales

La Fiscalía del Estado reportó que uno de los sujetos cuenta con antecedentes penales y es señalado como integrante de un grupo delictivo

Sep. 18, 2025
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fueron agredidos en la ciudad de Nogales mientras daban cumplimiento a mandamientos judiciales; y tras repeler el ataque neutralizaron y detuvieron a dos hombres, a quienes les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles y un vehículo.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en la calle Río Santa Cruz de la colonia Héroes, cuando los agentes detectaron un vehículo Volkswagen que circulaba a exceso de velocidad y cuyas características coincidían con las referidas en las órdenes de investigación.

Al indicarle el alto, los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución que terminó con el impacto del vehículo contra un domicilio.

Al descender del automóvil, dos masculinos; uno de ellos portando un fusil de asalto y el otro un arma corta, dispararon contra los agentes de la AMIC, quienes activaron protocolo de reacción y repelieron la agresión, neutralizando a los agresores.

Ambos sujetos fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a un hospital, donde reciben atención médica bajo resguardo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Uno de los detenidos fue identificado y cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por el delito de violencia familiar, y es señalado como integrante de un grupo generador de violencia. El segundo agresor se encuentra en proceso de identificación.

Derivado del aseguramiento y de las primeras diligencias de campo, se recuperaron y pusieron a disposición como indicios un fusil de asalto Anderson AM-15 multicalibre con receptor superior modificado, compatible con cargadores o cinta eslabonada, y un cargador para 30 cartuchos.

Una pistola Star calibre 7.62×25 con cargador; una bolsa tipo militar pixelada; un radio portátil; el vehículo Volkswagen sin placas; entre otros indicios, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación.

