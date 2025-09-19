Hallan a hombre asesinado en puente de la calle 300 e Internacional, al sur de Ciudad Obregón

Poco antes de las 5 de la mañana de este viernes, fue localizado el cadáver de un hombre con evidentes signos de violencia, al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron bajo el puente de la calle 300 y carretera Internacional; en la acera norte del carril que conduce de oriente a poniente.

La víctima es un hombre, cuyo cuerpo estaba envuelto en una cobija de color rojo con rayas negras, además de que sus extremidades estaban atadas con cable negro, y su rostro cubierto con un trapo de color blanco.

Mientras elementos de la Policía resguardaban el sitio del hallazgo, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo del procesamiento de evidencia, para después proceder con el traslado del cadáver al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia de ley y quedaría a la espera de ser reconocido.