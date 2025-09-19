  • 24° C
Policiaca

Hallan a hombre asesinado en puente de la calle 300 e Internacional, al sur de Ciudad Obregón

La víctima estaba envuelta en una cobija, además estaba maniatada y su cabeza estaba cubierta con una bolsa

Sep. 19, 2025
Poco antes de las 5 de la mañana de este viernes, fue localizado el cadáver de un hombre con evidentes signos de violencia, al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron bajo el puente de la calle 300 y carretera Internacional; en la acera norte del carril que conduce de oriente a poniente.

La víctima es un hombre, cuyo cuerpo estaba envuelto en una cobija de color rojo con rayas negras, además de que sus extremidades estaban atadas con cable negro, y su rostro cubierto con un trapo de color blanco.

Mientras elementos de la Policía resguardaban el sitio del hallazgo, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo del procesamiento de evidencia, para después proceder con el traslado del cadáver al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia de ley y quedaría a la espera de ser reconocido.

Roke Arballo
