Se incendia camioneta en la calle 300 de Ciudad Obregón; sexagenario resulta con quemaduras

Un hombre de 65 años de edad fue diagnosticado con quemaduras, luego de que se incendiara su camioneta, mientras la reparaba en el estacionamiento de una plaza comercial.

El siniestro ocurrió poco antes de las 7 de la mañana de este viernes, en calle 300 entre Valle Colorado y bulevar Misión del Real, al oriente de la colonia San Anselmo, al sur de Ciudad Obregón.

El sexagenario, identificado como Benjamín, estaba arreglando la bomba de gasolina de su vehículo, una pick up Chevrolet S-10 de color gris y modelo atrasado, cuando se presentó un corto circuito que; aunado a la presencia de combustible, derivó en el incendio que rápidamente tomó fuerza.

Cuando intentó sofocar el fuego con un trapo, Benjamín se ocasionó quemaduras de primer y segundo grado en los brazos y su cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja.

Por su parte, elementos del Departamento de Bomberos controlaron el incendio, apoyados por una máquina extintora.