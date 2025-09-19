En Navojoa, lo detienen tras amenazar con sacarle el bebé a su pareja embarazada

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Jan Everardo “N”, de 18 años, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, en agravio de una mujer de 18 años, en Navojoa.

Datos de prueba recabados en las investigaciones con perspectiva de género establecieron que, el pasado 22 de agosto, en un domicilio de la colonia Aeropuerto, el imputado agredió física, verbal y psicoemocionalmente a su pareja, a quien intimidó con un cuchillo de cocina, amenazándola con extraerle al bebé con dicha arma.

Posteriormente, el 26 de agosto, en el mismo domicilio, Jan Everardo “N” volvió a agredir a la afectada con golpes y amenazas de muerte, intentando además incendiar la vivienda al manipular un cilindro de gas y prender fuego a un colchón en una de las recámaras, lo que incrementó el riesgo para la integridad y seguridad de la ofendida.