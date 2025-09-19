  • 24° C
Joven de 18 años localizada tras ser víctima de extorsión telefónica en Sonora

Se aclara que la versión de una supuesta privación de la libertad de la joven se trató de una extorsión

Sep. 19, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó que en atención a un reporte ciudadano recibido este viernes, a través de la línea anónima 089, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y localización que permitieron ubicar a una joven de 18 años, quien fue víctima de un engaño telefónico con fines de extorsión.

Familiares de la afectada señalaron que recibieron llamadas del número (644) 195 73 58, en las que un sujeto que se identificó como integrante de un grupo delictivo que exigía una suma de dinero asegurando tener privada de la libertad a una víctima, lo cual nunca ocurrió.

Mientras el acto de extorsión se llevaba a cabo, se mantuvo a la víctima en constante comunicación con los extorsionadores, impidiéndole que terminara la llamada para evitar el contacto con sus familiares.

Tras labores de campo y coordinación con unidades operativas de los tres niveles de gobierno, se logró ubicar a la persona sana y salva. La joven fue asegurada en condiciones íntegras, confirmándose que no había estado en ningún momento privada de la libertad.

En una primera instancia se había viralizado en redes sociales la falsa versión de que la joven había sido privada de su libertad al salir de la universidad a la que asiste, por lo que se aclaró que la víctima nunca estuvo retenida en contra de su derecho a la libertad.

Román González
