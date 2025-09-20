Identifican a "encobijado" encontrado en el puente de la 300 y carretera México 15, era expolicía

Con el nombre de Edgar B. Y., de 43 años de edad, fue identificado el cuerpo que fue encontrado envuelto en una cobija y con signos de violencia la madrugada del viernes debajo del puente de la calle 300 y carretera México 15 en la salida sur de ciudad Obregón.

Trascendió que el finado, el cual representó en la estadística de asesinatos el homicidio número 13 del mes de septiembre en el Municipio de Cajeme, había pertenecido a las filas de la Policía Municipal y Estatal.

De manera extraoficial se manejó que días antes de ser arrojado en vía pública y encontrado había sido privado de la libertad en la Comisaría de Tobarito por sujetos armados que lo sacaron a la fuerza de su domicilio.

Como se informó en su momento, el cadáver fue localizado arropado con una cobija de color rojo con blanco. Personas que pasaron por el lugar al ver el vuelto dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencia 911.

Tras el reporte se notificó por radio frecuencia a las autoridades y se activó código rojo. Al sitio se desplazaron elementos de los tres niveles de gobierno, el área donde se llevó a cabo el tétrico hallazgo quedó delimitada y fue resguardada.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), recogieron las evidencias que localizaron en la escena del crimen. Por el último el cuerpo fue levantado y depositado en la Unidad de Servicio Médico Forense (Semefo), y llevado a la morgue de la fiscalía donde horas después fue identificado por sus familiares.