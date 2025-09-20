Tráiler derriba semáforo a un lado de la cascada al sur de Ciudad Obregón

Un chofer de un tráiler intentó dar la vuelta en la glorieta de la cascada al sur de Ciudad Obregón y con la caja golpeó el semáforo que se encuentra instalado a un costado de dicha edificación emblemática del Municipio de Cajeme.

El accidente se registró alrededor de las 03:30 horas de este sábado en la intersección de la avenida Miguel Alemán y Rodolfo Elías Calles.

CLARIDAD

De acuerdo a información proporcionada por un agente de tránsito, la unidad de carga pesada se desplazaba por la calle 200 (Rodolfo Elías Calles). El chofer al girar al sur para internarse en la prolongación Miguel Alemán, se subió a la banqueta con el remolque y pegó con el dispositivo electrónico, el cual derribó.

Tras el impacto, la base de la estructura metálica se abolló, provocando que esta se desplomará y cayera a la vialidad, quedando sobre la calle Miguel Alemán.

El incidente se reportó a las autoridades, y por la mañana personal del Ayuntamiento y un elemento de la Policía Municipal se desplazaron al lugar. Los empleados trabajaron por horas hasta que lograron quitar el semáforo dañado e instalaron otro provisional para que el tráfico vehicular en mencionada zona volviera a la normalidad.

Mientras las maniobras se estaban llevando a cabo dicho punto quedó cerrado, por lo que las personas que se desplazaban por la calle Miguel Alemán de norte a sur y buscaban agarrar la calle 200 para seguir con su trayecto, tuvieron que desviarse hacia el poniente y después tomar la calle Sinaloa.

Las autoridades no informaron si el chofer de la unidad de carga pesada fue arrestado para hacerlo responsable de los daños al Municipio que ocasionó.