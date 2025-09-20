  • 24° C
Policiaca

Automovilista choca contra puente de la 5 de Febrero, al sur de Ciudad Obregón

El choque fue reportado al número de emergencia 911 y al lugar se desplazaron elementos del departamento de tránsito

Sep. 20, 2025
Automovilista choca contra puente de la 5 de Febrero, al sur de Ciudad Obregón

Sin llantas delanteras y con el cofre tachado, fue como terminó un automóvil después de que su conductor se estrellara contra el puente que se ubica por la calle Norman E. Borlaug (5 de Febrero), el cual pasa por encima de la calle 300 al sur de Ciudad Obregón.

El encontronazo se registró la mañana de este sábado. De acuerdo a información proporcionada por un agente de tránsito, el vehículo siniestrado, un sedán color plata modelo reciente, se desplazaba de norte a sur por la calle 5 de Febrero. Su conductor tenía la intención de agarrar el carril que conecta la calle 300, pero perdió el control de la unidad y se estampó con la guarnición que divide al puente.

Con el impacto el vehículo giró y quedó con orientación al poniente. El choque fue reportado al número de emergencia 911 y al lugar se desplazaron elementos del departamento de tránsito.

Los oficiales tomaron nota del incidente y elaboraron el reporte correspondiente, mientras que el conductor, el cual viajaba solo, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja que atendieron el llamado.

Se informó que el afectado presentó golpes leves que no ponen en riesgo su integridad física.

Trascendió que el conductor se distrajo al contestar una llamada telefónica, lo cual desató que terminará estrellándose, por lo que las autoridades hacen hincapié para que la población maneje con responsabilidad y acate el reglamento de tránsito.

De acuerdo a cifras que maneja la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, más del noventa por ciento de los accidentes viales que se registran en el Municipio son derivados del factor humano, siendo las principales caudas cruzarse un semáforo en rojo, no respetar un alto o ir distraído con el celular.

Oviel Sosa
