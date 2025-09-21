Se impacta vehículo con Kiosco de Pueblo Yaqui

Durante la medianoche del sábado, un automóvil se impactó con el popular Kiosco ubicado en el Centro de Pueblo Yaqui.

La unidad siniestrada es un sedán Dodge Avenger de color negro y modelo atrasado, mismo que se desplazaba sobre el bulevar Carrillo Puerto hacia el norte, a excesiva velocidad.

Al llegar al cruce con el bulevar Emiliano Zapata; donde se ubica una rotonda sobre la que está el Kiosco, la unidad siguió de largo y se impactó con la estructura metálica.

De manera extraoficial, trascendió que el chofer huyó del lugar, dejando abandonado el automóvil, mismo que fue remolcado al corralón, después de que elementos del Departamento de Tránsito Municipal tomaran nota.