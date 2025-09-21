Muere sexagenario tras ser atacado por abejas en el Valle del Yaqui

Un hombre falleció la tarde del domingo, tras ser atacado por un enjambre de abejas, mientras convivía con familiares, bajo la sombra de un árbol en el Valle del Yaqui.

El fatídico suceso ocurrió poco antes de las 15:00 horas, en calle Norman E. Borlaug y 1700, al sur del poblado de Quetchehueca, de donde el hoy occiso era oriundo.

Se informó que el hombre respondía en vida al nombre de Julio, contaba con 65 años de edad y era ex operador del C-5.

Junto a sus seres queridos, se encontraba comiendo debajo de un árbol en el lado poniente de la Norman E. Borlaug, cuando los bichos comenzaron a atacarlos.

En un intento por resguardarse, Julio se tiró a un canal de riego, sin embargo, este estaba seco, por lo que recibió decenas de picaduras.

Otras dos personas, también fueron atacadas por los bichos, y las trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

Fue necesario que, al lugar acudieran elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme y del municipio de Benito Juárez, así como apicultores, quienes mantuvieron la situación bajo control, mientas personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se encargaba del levantamiento del cadáver, mismo que fue llevado al anfiteatro para la autopsia de ley.