  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 21 De Septiembre Del 2025
Policiaca

Vecinos de colonia Nueva Palmira atestiguan agresión armada mortal

La agresión se presentó al exterior de una vivienda ubicada sobre la calle Antonio Yocupicio

Sep. 21, 2025
Residentes de la colonia Nueva Palmira, ubicada al sur de Ciudad Obregón, este domingo fueron testigos de una agresión armada que dejó un saldo de una persona sin vida al ser víctima de la violencia cuando se encontraba fuera de un domicilio en el lugar.

De acuerdo a vecinos del lugar, el ataque armado se registró alrededor de las 17:45 horas sobre la calle Antonio Yocupicio, en el tramo comprendido entre Coahuila y Emeterio Ochoa, donde la víctima fue interceptada por un grupo de personas armadas quienes, tras dispararle, se dieron a la fuga.

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, identificada extraoficialmente como Gerónimo R. de 60 años, ya no contaba con signos vitales.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada para que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
