  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 22 De Septiembre Del 2025
Policiaca

Atropellan a menor frente a Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón

El joven cruzaba la calle 200 cuando un vehículo lo embistió, presentó lesiones de consideración

Sep. 22, 2025
Con lesiones en el cráneo y distintas partes del cuerpo, ingresó al Hospital IMSS Bienestar un menor de edad que fue arrollado a escasos metros del nosocomio.

El incidente ocurrió poco después de las 13:00 horas del lunes, cuando el joven cruzaba la 200, entre la Michoacán y la Otancahui.

Un sedán Honda Civic de color azul y modelo atrasado, lo impactó al transitar de oriente a poniente, luego de que el conductor no se percatara de su presencia.

Al estrellarse con el parabrisas del coche y posteriormente con el pavimento, el menor resultó con lesiones de consideración, por lo que rápidamente fue llevado al hospital, donde quedó bajo observación médica en el área de Urgencias.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de tomar nota de lo sucedido, y elaboraron un informe, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
