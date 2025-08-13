Identifican a hombre asesinado en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

Como José de la Cruz M. Q., fue identificado el hombre cuyo cadáver hallaron las autoridades en un baldío del fraccionamiento Los Amaneceres.

Como oportunamente se dio a conocer, fue poco después de las 13:00 horas del martes, cuando la víctima fue ubicada, en calle Chirahui y Palo Santo, al noreste de Ciudad Obregón.

"El Chito", como también era conocido, tenía tres impactos de bala; uno en la barbilla, uno en el pecho y otro en un brazo.

Al momento de ser acribillado, el hombre de 56 años de edad tripulaba una bicicleta de rodado 26, la cual, quedó al lado de su cuerpo.

En la escena, las autoridades hallaron casquillos percutidos de calibre .40 milímetros, los cuales, fueron recolectados para su posterior análisis.