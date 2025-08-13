  • 24° C
Policiaca

Localizan a ciudadano del Reino Unido extraviado en rancho de Agua Prieta

El hombre de 70 años de edad fue hallado sano y salvo, estaba desaparecido desde el martes

Ago. 13, 2025
Derivado del despliegue de un operativo entre autoridades de los tres niveles de gobierno, fue localizado un ciudadano del Reino Unido que había sido reportado como desaparecido desde el martes en un rancho del municipio de Agua Prieta.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, realizó la bdel hombre, identificado como Jan Perry, de 70 años, originario de Inglaterra, quien fue encontrado y trasladado para una valoración médica.

En las labores de localización se contó con apoyo de equipos, unidades, elementos, internet satelital y sistemas de comunicación; además, se utilizaron drones, vehículos terrestres y unidades especialmente adaptadas para búsquedas en todo terreno.

En las acciones también participaron elementos de Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública, así como voluntarios y personal de la CEPC.

Roke Arballo
