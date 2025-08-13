En Hermosillo, imputan a exagente de la AMIC por delitos relacionados con la procuración y administración de justicia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo la audiencia inicial dentro de una causa penal en contra de Roberto "N", exagente de la AMIC, por su probable responsabilidad en los delitos de incumplimiento de deber legal, delito contra la procuración y administración de justicia y evasión de presos.

Roberto "N", dado de baja de la corporación, se desempeñaba como superior jerárquico de los dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que accionaron sus armas en contra de un particular el pasado 24 de mayo del año en curso en Hermosillo. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión vigente y son buscados para su detención.

En la diligencia a Roberto "N", el Agente del Ministerio Público formuló imputación y la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para resolver la vinculación a proceso, fijándose nueva fecha para el próximo 15 de agosto.