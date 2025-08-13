  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Hermosillo, imputan a exagente de la AMIC por delitos relacionados con la procuración y administración de justicia

Roberto "N" era el encargado de dos elementos que el pasado 24 de mayo dispararon contra un particular; ellos siguen prófugos

Ago. 13, 2025
El imputado era jefe de los dos elementos ministeriales que dispararon por error contra un civil
El imputado era jefe de los dos elementos ministeriales que dispararon por error contra un civil

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevó a cabo la audiencia inicial dentro de una causa penal en contra de Roberto "N", exagente de la AMIC, por su probable responsabilidad en los delitos de incumplimiento de deber legal, delito contra la procuración y administración de justicia y evasión de presos.

Roberto "N", dado de baja de la corporación, se desempeñaba como superior jerárquico de los dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que accionaron sus armas en contra de un particular el pasado 24 de mayo del año en curso en Hermosillo. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión vigente y son buscados para su detención.

En la diligencia a Roberto "N", el Agente del Ministerio Público formuló imputación y la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para resolver la vinculación a proceso, fijándose nueva fecha para el próximo 15 de agosto.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Identifican a hombre asesinado en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a hombre asesinado en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

Agosto 13, 2025

"El Chito" tenía 56 años de edad; y lo acribillaron cuando tripulaba una bicicleta

Localizan a ciudadano del Reino Unido extraviado en rancho de Agua Prieta
Policiaca

Localizan a ciudadano del Reino Unido extraviado en rancho de Agua Prieta

Agosto 13, 2025

El hombre de 70 años de edad fue hallado sano y salvo, estaba desaparecido desde el martes

Interceptan cargamento de droga en SLRC
Policiaca

Interceptan cargamento de droga en SLRC

Agosto 13, 2025

El narcótico iba oculto dentro de bidones de refresco que eran transportados en la caja de un tráiler