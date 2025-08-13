  • 24° C
Policiaca

Interceptan cargamento de droga en SLRC

El narcótico iba oculto dentro de bidones de refresco que eran transportados en la caja de un tráiler

Ago. 13, 2025
Como resultado de operativos coordinados entre instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad se logró el aseguramiento en San Luis Río Colorado (SLRC) de 838 kilogramos metanfetamina o crystal, contenido en galones de refresco.

El narcótico era transportado en un tráiler procedente de Monterrey, Nuevo León, y con destino a San Quintín, Baja California.

La unidad de carga era conducida por Almicar "N" de 53 años de edad, originario de Reforma, Sinaloa, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Durante la inspección realizada en el puesto de revisión militar "Cucapah", elementos de la Guardia Nacional observaron inconsistencias en las imágenes del equipo de rayos Gamma. Al efectuar una revisión a la carga, se detectaron paquetes confeccionados con plástico transparente con sustancia granulada y al realizar la prueba los resultados arrojaron "Clorhidrato de Metanfetamina".

En total se decomisaron 1,863 paquetes en bolsas de plástico de aproximadamente 450 gramos cada uno. Además de 74 galones de 10 litros de posible metanfetamina líquida y se aseguró también el tractocamión Marca Kenworth, Color Blanco en el que se transportaba.

Roke Arballo
Roke Arballo
