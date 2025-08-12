Hallan a hombre asesinado en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

Con varios impactos de bala, fue encontrado hoy a mediodía el cadáver de un hombre, en las inmediaciones del fraccionamiento Los Amaneceres.

Aunque el caso se manejó bajo un fuerte hermetismo, se pudo conocer que poco después de las 13:00 horas, la víctima fue encontrada en un terreno baldío ubicado en calle Chirahui y Palo Santo, al noreste de Ciudad Obregón.

Luego de que paramédicos de Cruz Roja confirmaran el deceso del hombre; cuya identidad no fue revelada, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones correspondientes en la escena.

En cuanto al cadáver, fue llevado al área de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia y quedaría a la espera de ser reconocido.

Con este hecho, se elevó a 24 el número de asesinatos registrados en el municipio de Cajeme durante el mes de agosto.

Lo anterior, se traduce a un aumento del 100 por ciento a comparación de agosto del 2024, ya que en ese periodo se contabilizaban 12 casos.