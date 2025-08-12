Identifican a detenidos tras persecución al poniente de Ciudad Obregón

Como Norman Arturo "N" y Aliza Rosalva, fueron identificadas las dos personas que fueron detenidas durante un operativo en el que participó la Policía Municipal y Estatal, así como la Secretaría de Marina.

Como oportunamente se dio a conocer, el hombre y la mujer; de 32 y 29 años, viajaban en una camioneta Jeep Rubicon de color rojo, cuando los agentes le marcaron el alto, pero hicieron caso omiso.

Después de una persecución, la unidad fue interceptada en calles Kino y Antonio Caso, donde la pareja fue detenida.

Tras inspeccionar el vehículo, los uniformados hallaron un arma corta, por lo que fueron turnados a la Agencia del Ministerio Público, por la portación de arma de fuego.