Lo ponen en prisión preventiva por ataque a policías en Ciudad Obregón

Ante los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Alberto Emmanuel “N”, de 22 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio en agravio de dos policías municipales, así como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la conducta de posesión de mariguana con fines de comercio.

En audiencia de control de detención, el juez determinó legal la detención, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, otorgando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos de prueba, el pasado 6 de agosto, el imputado se encontraba en un domicilio de la colonia Casa Blanca, en Ciudad Obregón, cuando, tras reflexionar sobre el ilícito que iba a cometer, agredió con arma de fuego a los dos elementos policiales, tomándolos por sorpresa.

El ataque no se consumó por causas ajenas a su voluntad, además a la reacción táctica de las víctimas, quienes se cubrieron con muros y la carrocería de un vehículo, así como por la intervención inmediata de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

En el lugar, el imputado fue asegurado en posesión de 20 envoltorios con hierba verde seca con características de mariguana, con un peso total de 75.575 gramos, cantidad que excede la dosis para consumo personal y que, por su forma de empaque, se presume destinada a su comercialización o distribución.