Detienen a hombre armado con machete en plaza comercial de Ciudad Obregón

Por la presunta comisión del delito de portación de arma prohibida, policías municipales detuvieron a un hombre de 31 años de edad.

Se trata de José Guadalupe "N", quien fue aprehendido en una plaza comercial ubicada en calle Jalisco y 300, al sur de Ciudad Obregón.

Los agentes ubicaron al tipo en cuestión en el estacionamiento del complejo comercial, cuando intentaba ingresar a uno de los locales armado con un machete.

Luego de asegurarle el arma, procedieron con su detención y lo llevaron a la Comandancia de Policía, donde se realizó el papeleo correspondiente antes de turnarlo a la Agencia del Ministerio Público.