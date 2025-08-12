  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 12 De Agosto Del 2025
Policiaca

Detienen a hombre armado con machete en plaza comercial de Ciudad Obregón

El sujeto de 31 años fue sorprendido por policías cuando intentaba entrar a un local

Ago. 12, 2025
Por la presunta comisión del delito de portación de arma prohibida, policías municipales detuvieron a un hombre de 31 años de edad.

Se trata de José Guadalupe "N", quien fue aprehendido en una plaza comercial ubicada en calle Jalisco y 300, al sur de Ciudad Obregón.

Los agentes ubicaron al tipo en cuestión en el estacionamiento del complejo comercial, cuando intentaba ingresar a uno de los locales armado con un machete.

Luego de asegurarle el arma, procedieron con su detención y lo llevaron a la Comandancia de Policía, donde se realizó el papeleo correspondiente antes de turnarlo a la Agencia del Ministerio Público.

Roke Arballo
