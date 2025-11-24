Identifican a fallecidos en accidente en el Canal Bajo, al poniente de Ciudad Obregón

Ante personal de la Fiscalía del Estado, fueron identificadas las tres personas que perdieron la vida el domingo por la mañana, luego de que el auto en el que viajaban cayera al Canal Bajo.

Como oportunamente se dio a conocer, el fatídico percance ocurrió poco antes de las 11:00 horas, a unos dos kilómetros al norte del ejido Tepeyac o Campo 2 del Valle del Yaqui.

Se informó que los occisos son César G. V. de 40 años de edad, su esposa Karla Patricia C. R. de 29 años, y Elma L. C. de 33 años de edad.

Los dos primeros vivían en Urbi Villas del Real; cerca de donde ocurrieron los hechos, mientras que la tercera residía en Moris, Chihuahua.

Se estableció que la unidad motriz circulaba sobre el margen derecho del canal, cuando el conductor perdió el control del volante, al pasar por una curva; y posteriormente el auto cayó a las aguas, quedando los tres atrapados.

Con apoyo de una grúa, el vehículo fue sustraído del canal; y posteriormente los cuerpos fueron llevados al anfiteatro, para la autopsia de ley.