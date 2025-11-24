  • 24° C
Policiaca

Decomisan cerca de 200 kilos de drogas en Huatabampo

En total son más de 13 millones de dosis de narcóticos aseguradas, en su mayoría fentanilo

Nov. 24, 2025
En el kilómetro 93 de la carretera Internacional, tramo Los Mochis – Navojoa, fue interceptada una camioneta, en la que se detectó un cargamento de droga.

Lo anterior sucedió durante un operativo, en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal, y Agencia Ministerial de Investigación Criminla (AMIC).

La unidad en cuestión, es una pick up Ford F-250 de color blanco, la cual, pasó por un punto de revisión que habían instalado las autoridades, en el tramo antes mencionado, a la altura del municipio de Huatabampo.

Al revisar el vehículo, fueron encontrados 101.56 kilos de crystal, 14,75 kilos de tabletas de fentanilo y 26.22 kilos de mismo narcótico en polvo.

En total se contabilizaron 13 millones 769 mil 300 dosis de drogas, que junto al conductor; identificado como Luis Ángel “N”, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

