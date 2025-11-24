Decomisan cerca de 200 kilos de drogas en Huatabampo

En el kilómetro 93 de la carretera Internacional, tramo Los Mochis – Navojoa, fue interceptada una camioneta, en la que se detectó un cargamento de droga.

Lo anterior sucedió durante un operativo, en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal, y Agencia Ministerial de Investigación Criminla (AMIC).

La unidad en cuestión, es una pick up Ford F-250 de color blanco, la cual, pasó por un punto de revisión que habían instalado las autoridades, en el tramo antes mencionado, a la altura del municipio de Huatabampo.

Al revisar el vehículo, fueron encontrados 101.56 kilos de crystal, 14,75 kilos de tabletas de fentanilo y 26.22 kilos de mismo narcótico en polvo.

En total se contabilizaron 13 millones 769 mil 300 dosis de drogas, que junto al conductor; identificado como Luis Ángel “N”, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para las investigaciones correspondientes.