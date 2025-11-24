  • 24° C
Policiaca

Capturan a sujetos armados durante operativo en Etchojoa

En el lugar también se decomisaron varias armas, municiones, drogas y vehículos, algunos con reporte de robo

Nov. 24, 2025
Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, como resultado de un operativo en el sur de Sonora.

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que los hechos sucedieron en el municipio de Etchojoa, cuando los elementos detectaron a los individuos; que llevaban puestos chalecos tácticos, cuando se encontraban junto a dos vehículos y tres motocicletas.

Al proceder con la inspección, los uniformados les encontraron seis armas largas, un arma corta, 26 cargadores, 607 cartuchos útiles y varias púas poncha llantas.

Además de lo anterior, les aseguraron 195 dosis de crystal, 198 porciones de mariguana; y una bolsa de medio kilo, con el mismo enervante.

En cuanto a los vehículos, resultaron tener reporte de robo, por lo que también fueron decomisados.

Todo el material y los tres sujetos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

