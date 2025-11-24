Capturan a sujetos armados durante operativo en Etchojoa

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, como resultado de un operativo en el sur de Sonora.

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que los hechos sucedieron en el municipio de Etchojoa, cuando los elementos detectaron a los individuos; que llevaban puestos chalecos tácticos, cuando se encontraban junto a dos vehículos y tres motocicletas.

Al proceder con la inspección, los uniformados les encontraron seis armas largas, un arma corta, 26 cargadores, 607 cartuchos útiles y varias púas poncha llantas.

Además de lo anterior, les aseguraron 195 dosis de crystal, 198 porciones de mariguana; y una bolsa de medio kilo, con el mismo enervante.

En cuanto a los vehículos, resultaron tener reporte de robo, por lo que también fueron decomisados.

Todo el material y los tres sujetos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.