Más de 23.6 millones de dosis de droga fueron aseguradas durante operativos en Sonora

Durante la última semana, autoridades federales y estatales en Sonora lograron asegurar más de 23.6 millones de dosis de droga, detener a 155 personas y decomisar armas y vehículos, en una operación que refuerza la estrategia de seguridad en el estado.

Entre el 17 y el 23 de noviembre, la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño logró uno de sus avances más contundentes del año: el retiro de 23 millones 691 mil 547 dosis de droga que circulaban en distintos municipios del estado. Este resultado, atribuido al trabajo conjunto de corporaciones federales y estatales, representa un golpe directo a grupos criminales que operan en la región norte del país.

Los operativos fueron ejecutados por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, FGR, AMIC y la PESP, quienes además aseguraron 39 armas de alto calibre y 4,947 cartuchos útiles, evitando que este armamento fuera utilizado para poner en riesgo a la población.

El despliegue también permitió recuperar 64 vehículos, ejecutar 25 órdenes de cateo y cumplir 111 órdenes de aprehensión, fortaleciendo los procesos de justicia y la presencia institucional en zonas donde se busca recuperar la paz pública.

Cada una de las personas detenidas, así como los objetos y sustancias aseguradas, fueron turnados al Ministerio Público Federal para integrar las carpetas de investigación correspondientes y continuar con los procesos legales.

Para el Gabinete de Seguridad de Sonora, estos avances refuerzan el compromiso de proteger a niñas, niños y jóvenes, además de impedir que sustancias nocivas lleguen a los hogares. La administración estatal reiteró que continuará aplicando la estrategia con firmeza, priorizando la tranquilidad de las familias y la recuperación del orden en todo el territorio sonorense.