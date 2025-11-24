  • 24° C
Policiaca

Más de 23.6 millones de dosis de droga fueron aseguradas durante operativos en Sonora

Estas acciones fueron ejecutadas por elementos de del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, FGR, AMIC y PESP

Nov. 24, 2025
Durante la última semana, autoridades federales y estatales en Sonora lograron asegurar más de 23.6 millones de dosis de droga, detener a 155 personas y decomisar armas y vehículos, en una operación que refuerza la estrategia de seguridad en el estado.

Entre el 17 y el 23 de noviembre, la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño logró uno de sus avances más contundentes del año: el retiro de 23 millones 691 mil 547 dosis de droga que circulaban en distintos municipios del estado. Este resultado, atribuido al trabajo conjunto de corporaciones federales y estatales, representa un golpe directo a grupos criminales que operan en la región norte del país.

Los operativos fueron ejecutados por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, FGR, AMIC y la PESP, quienes además aseguraron 39 armas de alto calibre y 4,947 cartuchos útiles, evitando que este armamento fuera utilizado para poner en riesgo a la población.

El despliegue también permitió recuperar 64 vehículos, ejecutar 25 órdenes de cateo y cumplir 111 órdenes de aprehensión, fortaleciendo los procesos de justicia y la presencia institucional en zonas donde se busca recuperar la paz pública.

Cada una de las personas detenidas, así como los objetos y sustancias aseguradas, fueron turnados al Ministerio Público Federal para integrar las carpetas de investigación correspondientes y continuar con los procesos legales.

Para el Gabinete de Seguridad de Sonora, estos avances refuerzan el compromiso de proteger a niñas, niños y jóvenes, además de impedir que sustancias nocivas lleguen a los hogares. La administración estatal reiteró que continuará aplicando la estrategia con firmeza, priorizando la tranquilidad de las familias y la recuperación del orden en todo el territorio sonorense.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


